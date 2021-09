Montigny-le-Bretonneux Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Journées du patrimoine Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Commanderie, théâtre, château, patrimoine hydraulique ou patrimoine remarquable du XXe siècle… il y en a pour tous les goûts ! S’inscrivant en 2021 dans le thème national « patrimoine pour tous », la programmation de Saint-Quentin-en-Yvelines vous offre deux jours à partager avec tous les services de la Direction du Rayonnement culturel de Saint-Quentin-en-Yvelines, les services culturels municipaux et les associations et partenaires qui oeuvrent quotidiennement à la valorisation et la préservation du patrimoine de notre territoire. Toutes les activités sont gratuites ! Retrouvez l’ensemble du programme ici ! Les Journées européennes du patrimoine invitent curieux, amateurs d’histoire et amoureux du territoire à découvrir ou à revisiter les sites connus ou moins connus du patrimoine saint-quentinois. Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Saint-Quentin Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:30:00

