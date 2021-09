Métabief Métabief Doubs, Métabief Journées du patrimoine – musée de la meunerie Métabief Métabief Catégories d’évènement: Doubs

Métabief

Journées du patrimoine – musée de la meunerie Métabief, 18 septembre 2021, Métabief. Journées du patrimoine – musée de la meunerie 2021-09-18 – 2021-09-18

Métabief Doubs A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée de la Meunerie de Métabief sera ouvert, gratuitement : samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021.

Rendez-vous à 14h à la meunerie.

Réservation au 0604452417

