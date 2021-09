Saint-Sever Saint-Sever Landes, Saint-Sever Journées du Patrimoine – Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Journées du Patrimoine – Musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne Saint-Sever, 18 septembre 2021, Saint-Sever. Journées du Patrimoine – Musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne 2021-09-18 – 2021-09-19 Rue Lamarque Musée des Jacobins

En déambulant dans les étages de l'ancien couvent des Jacobins, vous découvrirez l'histoire de la villa gallo-romaine du Gleyzia, l'abbaye de Saint-Sever et son Beatus, célèbre manuscrit de l'Apocalypse… Film en 3D, maquette lumineuse interactive et mapping sur sculpture vous permettront de partager un agréable moment en famille. Visite libre.

