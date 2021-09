Perche en Nocé Perche en Nocé Orne, Perche en Nocé Journées du Patrimoine – Moulin Blanchard Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

Perche en Nocé

Journées du Patrimoine – Moulin Blanchard Perche en Nocé, 18 septembre 2021, Perche en Nocé. Journées du Patrimoine – Moulin Blanchard 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-19 17:00:00 Nocé Lieu-dit Le Blanchard

Perche en Nocé Orne Perche en Nocé Présentation patrimoniale de la ferme-moulin : “Le contexte bâti percheron dans les photographies de Catherine Poncin et Irène Jonas”, par Viviane Sève, historienne (Parcours commenté à la demande). Les expositions au Moulin BLanchard sont ouvertes de 14h à 18h30 samedi 18 & dimanche 19 septembre. Présentation patrimoniale de la ferme-moulin : “Le contexte bâti percheron dans les photographies de Catherine Poncin et Irène Jonas”, par Viviane Sève, historienne (Parcours commenté à la demande). Les expositions au Moulin BLanchard sont… Le Champ des Impossibles Présentation patrimoniale de la ferme-moulin : “Le contexte bâti percheron dans les photographies de Catherine Poncin et Irène Jonas”, par Viviane Sève, historienne (Parcours commenté à la demande). Les expositions au Moulin BLanchard sont ouvertes de 14h à 18h30 samedi 18 & dimanche 19 septembre. dernière mise à jour : 2021-09-07 par OT CdC Coeur du Perche

Détails Catégories d’évènement: Orne, Perche en Nocé Autres Lieu Perche en Nocé Adresse Nocé Lieu-dit Le Blanchard Ville Perche en Nocé lieuville 48.36913#0.68295