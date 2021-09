Mollégès Mollégès Bouches-du-Rhône, Mollégès Journées du Patrimoine Mollégès Mollégès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Mollégès Bouches-du-Rhône Mollégès Le samedi 18 septembre, les amis de l’association Remenbranço proposent des visites guidées pédestres de Mollégès. Rendez-vous à la chapelle Saint Thomas, au cimetière, à 10h, 10h30, 15h et 15h30.

Inscription obligatoire par mail.



Le dimanche 19 septembre, la municipalité vous propose de découvrir Mollégès en calèche. Les départs se feront du Monument du Cheval à 9h, 10h, 11h, 14h30 et 15h30. Journées du Patrimoine de Mollégès. +33 4 90 95 03 51 http://www.mairie-molleges.fr/

Inscription obligatoire par mail.



Le dimanche 19 septembre, la municipalité vous propose de découvrir Mollégès en calèche. Les départs se feront du Monument du Cheval à 9h, 10h, 11h, 14h30 et 15h30.

