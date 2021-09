Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Landes, Saint-Paul-lès-Dax Journées du Patrimoine : Meunier tu dors? Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Catégories d’évènement: Landes

Saint-Paul-lès-Dax

Journées du Patrimoine : Meunier tu dors? Saint-Paul-lès-Dax, 18 septembre 2021, Saint-Paul-lès-Dax. Journées du Patrimoine : Meunier tu dors? 2021-09-18 11:00:00 – 2021-09-19

Saint-Paul-lès-Dax Landes Mise en lumière de ce prestigieux vestige de l’activité industrielle Saint Pauloise, passé en plusieurs siècles de simple moulin à une imposante minoterie. Sur inscription, Pass Sanitaire. Mise en lumière de ce prestigieux vestige de l’activité industrielle Saint Pauloise, passé en plusieurs siècles de simple moulin à une imposante minoterie. Sur inscription, Pass Sanitaire. Mise en lumière de ce prestigieux vestige de l’activité industrielle Saint Pauloise, passé en plusieurs siècles de simple moulin à une imposante minoterie. Sur inscription, Pass Sanitaire. Ville SPLD dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Paul-lès-Dax Autres Lieu Saint-Paul-lès-Dax Adresse Ville Saint-Paul-lès-Dax lieuville 43.72918#-1.06788