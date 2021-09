Journées du patrimoine : Médiathèque de Fongtaine-Etoupefour Fontaine-Étoupefour, 17 septembre 2021, Fontaine-Étoupefour.

Journées du patrimoine : Médiathèque de Fongtaine-Etoupefour 2021-09-17 – 2021-09-18 Médiathèque Allée du Stade Jules Quesnel

Fontaine-Étoupefour Calvados Fontaine-Étoupefour

*Exposition “Mortes saisons” :

Les images du photographe Cyrille Derouineau et les mots de Marcus Malte ont permis la publication d’un très beau livre “Mortes saisons”, dans la collection Collatéral, des Editions le Bec en l’air. Ici, l’exposition de photographies propose aux visiteurs une dimension interactive pour mettre en évidence les liens entre l’image et le texte, et les liens à venir avec le public. Les visiteurs ont la possibilité d’écouter un extrait du texte correspondant à la photographie, via leur smartphone ou une tablette. Ils peuvent aussi interagir en laissant un commentaire ou un petit texte.

*Conférence autour du livre “Mortes saisons” le samedi 18 Septembre 2021 de 20h à 22h.

Pass sanitaire obligatoire.

mediatheque@fontaine-etoupefour.fr +33 2 31 26 30 32

