Journées du patrimoine : May sur Orne May-sur-Orne, 18 septembre 2021

May-sur-Orne Calvados May-sur-Orne Rdv à 14h place de l’église. Au programme :

*visites commentées :

– l’église

– le site minier (circuit pédestre de 5km)

– vestiges autour du pont minier

– vieux May (rues et murs)

– Musée de la mine (parc de la mairie) *Atelier de peinture.

*Exposition de peintures (Mairie).

* 18h verre de l’amitié Respect des normes sanitaires en vigueur. Rdv à 14h place de l’église. Au programme :

dernière mise à jour : 2021-09-10

Calvados, May-sur-Orne