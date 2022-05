Journées du patrimoine maritime Arcachon, 21 mai 2022, Arcachon.

Journées du patrimoine maritime Arcachon

2022-05-21 – 2022-05-21

Arcachon Gironde

Le Comité Moulleau Village est partenaire de ces 2 journées du Patrimoine Maritime à la Pointe de l’Aiguillon. Elles auront lieu le 21 & 22 Mai 2022.

5 cabanes : Associations « Les Coustutiers Arcachonnais », « Femmes de mer », « Les Pirelons », « Les Moussaillons de l’Aiguillon », « Les Pinasseyres Arcachonnais »

2 partenaires : Le chantier naval Bonnin & la librairie Victor Hugo à La Teste

Quelques artistes : Mme Valérie Esquirol, Messieurs Loulou Lalande, FraanckAstic du Bassin, Jean Christophe Lauchas, Loic Nomar……

Pendant ces 2 jours les cabanes seront ouvertes et outre l’exposition des œuvres des artiste ci-dessus, une visite du chantier naval Bonnin sera possible, une conférence sur l’histoire des cabanes, des ateliers pour les enfants de peinture, de fabrication de bijoux, et de pêche…

Le Comité Moulleau Village est partenaire de ces 2 journées du Patrimoine Maritime à la Pointe de l’Aiguillon. Elles auront lieu le 21 & 22 Mai 2022.

5 cabanes : Associations « Les Coustutiers Arcachonnais », « Femmes de mer », « Les Pirelons », « Les Moussaillons de l’Aiguillon », « Les Pinasseyres Arcachonnais »

2 partenaires : Le chantier naval Bonnin & la librairie Victor Hugo à La Teste

Quelques artistes : Mme Valérie Esquirol, Messieurs Loulou Lalande, FraanckAstic du Bassin, Jean Christophe Lauchas, Loic Nomar……

Pendant ces 2 jours les cabanes seront ouvertes et outre l’exposition des œuvres des artiste ci-dessus, une visite du chantier naval Bonnin sera possible, une conférence sur l’histoire des cabanes, des ateliers pour les enfants de peinture, de fabrication de bijoux, et de pêche…

+33 5 57 52 97 97

Le Comité Moulleau Village est partenaire de ces 2 journées du Patrimoine Maritime à la Pointe de l’Aiguillon. Elles auront lieu le 21 & 22 Mai 2022.

5 cabanes : Associations « Les Coustutiers Arcachonnais », « Femmes de mer », « Les Pirelons », « Les Moussaillons de l’Aiguillon », « Les Pinasseyres Arcachonnais »

2 partenaires : Le chantier naval Bonnin & la librairie Victor Hugo à La Teste

Quelques artistes : Mme Valérie Esquirol, Messieurs Loulou Lalande, FraanckAstic du Bassin, Jean Christophe Lauchas, Loic Nomar……

Pendant ces 2 jours les cabanes seront ouvertes et outre l’exposition des œuvres des artiste ci-dessus, une visite du chantier naval Bonnin sera possible, une conférence sur l’histoire des cabanes, des ateliers pour les enfants de peinture, de fabrication de bijoux, et de pêche…

comite moulleau

Arcachon

dernière mise à jour : 2022-05-04 par