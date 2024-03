Journées du Patrimoine Manoir du Val aux Houx Manoir Guégon, samedi 21 septembre 2024.

Journées du Patrimoine Manoir du Val aux Houx Manoir Guégon Morbihan

Le Manoir du Val aux Houx ouvre ses portes au public cet été et à l’occasion des Journées du Patrimoine. Lors des visites guidées vous découvrirez ce manoir en cours de restauration datant du XVème et XVIème siècles visite de la cour, de la salle sous charpente et du jardin. De 12h à 18h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 12:00:00

fin : 2024-09-28 18:00:00

Manoir Le Val aux houx

Guégon 56120 Morbihan Bretagne

L’événement Journées du Patrimoine Manoir du Val aux Houx Guégon a été mis à jour le 2024-03-09 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande