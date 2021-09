Perche en Nocé Perche en Nocé Orne, Perche en Nocé Journées du Patrimoine – Manoir de Lormarin Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

Perche en Nocé

Journées du Patrimoine – Manoir de Lormarin Perche en Nocé, 18 septembre 2021, Perche en Nocé. Journées du Patrimoine – Manoir de Lormarin 2021-09-18 – 2021-09-19 Manoir de Lormarin 12 Rue de l’Ormarin

Perche en Nocé Orne Perche en Nocé Visite libre des extérieurs. Manoir édifié aux alentours de 1565, situé à mi-pente d’un vallon et entouré de belles dépendances : écuries, boulangerie, préau et granges. Exposition à la Galerie de Lormarin : “Crémaillères : les atypiques” visible samedi et dimanche de 14h à 19h. « Atypiques » elles le sont par la diversité des réglages, et aussi des décors, par le message gravé que le forgeron nous a laissé, l’origine géographique de certaines mais également par leur fonction , mais surtout par ce message adressé à chacun de nous autres curieux..! Conférence “Crémaillères : les atypiques” le samedi 18 à 11 heures (gratuit). Visite libre des extérieurs. Manoir édifié aux alentours de 1565, situé à mi-pente d’un vallon et entouré de belles dépendances : écuries, boulangerie, préau et granges. Exposition à la Galerie de Lormarin : “Crémaillères : les atypiques” visible… +33 2 33 25 41 89 https://manoirdelormarin.fr/ Visite libre des extérieurs. Manoir édifié aux alentours de 1565, situé à mi-pente d’un vallon et entouré de belles dépendances : écuries, boulangerie, préau et granges. Exposition à la Galerie de Lormarin : “Crémaillères : les atypiques” visible samedi et dimanche de 14h à 19h. « Atypiques » elles le sont par la diversité des réglages, et aussi des décors, par le message gravé que le forgeron nous a laissé, l’origine géographique de certaines mais également par leur fonction , mais surtout par ce message adressé à chacun de nous autres curieux..! Conférence “Crémaillères : les atypiques” le samedi 18 à 11 heures (gratuit). dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Perche en Nocé Autres Lieu Perche en Nocé Adresse Manoir de Lormarin 12 Rue de l'Ormarin Ville Perche en Nocé lieuville 48.37223#0.687