Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine, Seine-Saint-Denis Journées du patrimoine – Maison du projet du Village des athlètes Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine Catégories d’évènement: Saint-Ouen-sur-Seine

Seine-Saint-Denis

Journées du patrimoine – Maison du projet du Village des athlètes Saint-Ouen-sur-Seine, 18 septembre 2021, Saint-Ouen-sur-Seine. Journées du patrimoine – Maison du projet du Village des athlètes 2021-09-18 – 2021-09-18 Maison du projet 19 boulevard Finot

Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis Île-de-France Des informations sur sur le Village des athlètes et les ouvrages olympiques ? Rendez-vous à la Maison du projet ! participer@ouvrages-olympiques.fr https://projets.ouvrages-olympiques.fr/actualites/ dernière mise à jour : 2021-09-04 par Office de Tourisme Plaine commune grand Paris

Détails Catégories d’évènement: Saint-Ouen-sur-Seine, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Saint-Ouen-sur-Seine Adresse Maison du projet 19 boulevard Finot Ville Saint-Ouen-sur-Seine lieuville 48.9189#2.33939