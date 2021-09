Penestin Phare de Tréhiguier Loire-Atlantique, Penestin Journées du Patrimoine – Maison de la Mytiliculture Phare de Tréhiguier Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Journées du Patrimoine – Maison de la Mytiliculture Phare de Tréhiguier, 18 septembre 2021, Penestin. Journées du Patrimoine – Maison de la Mytiliculture

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Phare de Tréhiguier

Visite libre du phare reconverti en “Maison de la Mytiliculture” à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Exposition sur l’élevage des moules, vidéo… L’accès du sommet du phare ne sera pas autorisé. Pass sanitaire obligatoire.

Public

Visite libre du phare reconverti en “Maison de la Mytiliculture” à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Exposition sur l’élevage des moules, vidéo… L’accès du sommet du phare ne … Phare de Tréhiguier Rue du Port 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Penestin Autres Lieu Phare de Tréhiguier Adresse Rue du Port 56760 Penestin Ville Penestin lieuville Phare de Tréhiguier Penestin