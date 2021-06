Nantes Mairie du Bouffay Loire-Atlantique, Nantes Journées du Patrimoine Mairie du Bouffay Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

### « Le Bouffay à travers les Âges » Dix panneaux retraçant l’histoire du Quartier du Bouffay et de l’ancienne « ville close », des origines à nos jours. Brochure « Le Bouffay à travers les Âges – Promenade temporelle dans les Quartier du Bouffay et l’ancienne ville close ». Diaporama « Qu’est-ce qu’une Commune Libre ? ».

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

Lieu Mairie du Bouffay Adresse 7 rue du Vieil Hôpital Ville Nantes