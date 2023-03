Journées du patrimoine – les zones humides -les JO et le plateau d’Hauteville Visiobois Plateau d'Hauteville Catégories d’Évènement: Ain

Plateau-d'Hauteville

Journées du patrimoine – les zones humides -les JO et le plateau d’Hauteville Visiobois, 17 septembre 2023, Plateau d'Hauteville . Journées du patrimoine – les zones humides -les JO et le plateau d’Hauteville Cormaranche Visiobois Plateau d’Hauteville Ain Visiobois Cormaranche

2023-09-17 10:00:00 10:00:00 – 2023-09-17 18:00:00 18:00:00

Visiobois Cormaranche

Plateau d’Hauteville

Ain Pour les Journées du Patrimoine, l’association le Dreffia vous propose une exposition sur les 2 thèmes, « les zones humides » et « les JO et le plateau d’Hauteville » ! http://www.dreffia.com/ Visiobois Cormaranche Plateau d’Hauteville

dernière mise à jour : 2023-03-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Ain, Plateau-d'Hauteville Autres Lieu Plateau d'Hauteville Adresse Plateau d'Hauteville Ain Visiobois Cormaranche Ville Plateau d'Hauteville Departement Ain Lieu Ville Visiobois Cormaranche Plateau d'Hauteville

Plateau d'Hauteville Plateau d'Hauteville Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plateau d'hauteville /

Journées du patrimoine – les zones humides -les JO et le plateau d’Hauteville Visiobois 2023-09-17 was last modified: by Journées du patrimoine – les zones humides -les JO et le plateau d’Hauteville Visiobois Plateau d'Hauteville 17 septembre 2023 Ain Cormaranche Visiobois Plateau d'Hauteville Ain Visiobois Plateau d'Hauteville

Plateau d'Hauteville Ain