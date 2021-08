Issy-les-Moulineaux Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Journées du patrimoine : Les résidences royales européennes Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Journées du patrimoine : Les résidences royales européennes Le Temps des Cerises, 18 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Journées du patrimoine : Les résidences royales européennes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Temps des Cerises

Découvrez les œuvres issues du Musée numérique qui vous invitent à un voyage à travers les royaumes européens, du célèbre château de Versailles au Palais royal de Venaria dans le Piémont. Les palais se dévoilent et offrent leurs splendeurs. Un livret de jeux et de médiation pour les plus jeunes accompagne cette collection. Tout public.

Entrée libre.

Découvrez les résidences royales européennes grâce au musée numérique Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Le Temps des Cerises Adresse 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux