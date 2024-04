JOURNÉES DU PATRIMOINE LES NOCTURNES DE MONT Mont-devant-Sassey, vendredi 20 septembre 2024.

JOURNÉES DU PATRIMOINE LES NOCTURNES DE MONT Mont-devant-Sassey Meuse

Vendredi

Découvrez une abbatiale du XIe siècle à la lueur des flambeaux !

Les Amis de l’Église de Mont accueillent petits et grands pour une passionnante découverte nocturne de l’édifice remarquable de Mont-devant-Sassey à la lueur des flambeaux (fournis sur place)… Torche à la main dans le silence feutré de la nuit ou sur fond de chants grégoriens, on découvre d’une façon toute différente les secrets de l’histoire de l’édifice médiéval et de la forêt peuplée autrefois de druides celtes. La balade commentée sous les voûtes romanes, dans la mystérieuse église inférieure et entre les édifices funéraires du vieux cimetière, vous fera découvrir les trésors insoupçonnés du sanctuaire presque millénaire et ses personnages druides celtes et romains, fondeurs de cloches du XIXe siècle et vignerons, la princesse mérovingienne Begge, Dame Noble fondatrice et Dagobert.

La somptueuse abbatiale médiévale du XIIe siècle, bâtie sur les contreforts de l’Argonne, retrace les origines lointaines et le passé extraordinaire de ce site celte, romain, mérovingien, carolingien, roman, ainsi que la vie de Begge, sa fondatrice, et les siècles d’histoire du village jusqu’à nos jours. Authentique église du XIe siècle, elle a été fondée sur les ruines d’un sanctuaire celtique datant d’avant le VIe, date où Dagobert II chassa les Celtes des marches du royaume des Francs. Bâtie dès le XIe par les dames chanoinesses d’Andenne, consécutivement aux invasions normandes, vous découvrirez un savant mélange de roman, de gothique et de Renaissance pour les parties les plus récentes.

Parking organisé et gardé.

Durée du spectacle 1 h 15.Tout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-20 21:30:00

fin : 2024-09-21 23:30:00

chemin de la grande Are

Mont-devant-Sassey 55110 Meuse Grand Est presidente@mont-devant-sassey.fr

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE LES NOCTURNES DE MONT Mont-devant-Sassey a été mis à jour le 2024-04-09 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE