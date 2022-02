Journées du Patrimoine : Les Jardins de La Peignie Ménéac, 17 septembre 2022, Ménéac.

Journées du Patrimoine : Les Jardins de La Peignie Ménéac

2022-09-17 – 2022-09-18

Ménéac Morbihan Ménéac

Les Jardins de la Peignie ouvrent leurs portes pour les Journées du patrimoine. Déambulez dans le parc de plus de 400 espèces de roses anciennes.

Ces jardins sont nés grâce à la volonté et au travail acharné de deux pépiniéristes Christiane Huck et Dominique Collet qui ont choisi pour leur amour des roses de se spécialiser en roses anciennes et de les mettre en valeur par de magnifiques parterres.

Crée le 30/07/2016, l’association a pour objet de préserver, embellir et animer des jardins composés de 450 variétés de rosiers anciens, arbres et arbustes de collection.

+33 2 97 93 36 12

Ménéac

