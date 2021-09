Journées du Patrimoine – Les ateliers ferroviaires et leur histoire Saint-Symphorien, 18 septembre 2021, Saint-Symphorien.

Journées du Patrimoine – Les ateliers ferroviaires et leur histoire 2021-09-18 – 2021-09-19

Saint-Symphorien Gironde Saint-Symphorien

ATELIERS FERROVIAIRES & CERCLE OUVRIER

Samedi 18 et dimanche 19, 10h : Jean-Paul Larrue, dont le grand-père était chef de gare dans plusieurs villages dont St Symphorien, vous fera une présentation des Ateliers et de leur histoire. La visite se poursuivra au Cercle Ouvrier, avec une présentation et une exposition photos de Mr Jean-Marc Bernex, illustrant notre sujet.

Possibilité de prendre des boissons et autres.

CHALET MAURIAC

Dimanche 19 septembre uniquement : lectures en balade, sur les pas de Claire Mauriac, avec Anne Duprez, guide conférencière et Christian Loustau, comédien.

11 H 00 : Rdv Place de l’église, sur les pas de Claire Mauriac

12 H 30 : Rdv Chalet Mauriac, devant le perron, pour la présentation de la résidence d’écriture

Possibilité de visite libre du parc du Chalet François Mauriac.

ATELIERS FERROVIAIRES & CERCLE OUVRIER

Samedi 18 et dimanche 19, 10h : Jean-Paul Larrue, dont le grand-père était chef de gare dans plusieurs villages dont St Symphorien, vous fera une présentation des Ateliers et de leur histoire. La visite se poursuivra au Cercle Ouvrier, avec une présentation et une exposition photos de Mr Jean-Marc Bernex, illustrant notre sujet.

Possibilité de prendre des boissons et autres.

CHALET MAURIAC

Dimanche 19 septembre uniquement : lectures en balade, sur les pas de Claire Mauriac, avec Anne Duprez, guide conférencière et Christian Loustau, comédien.

11 H 00 : Rdv Place de l’église, sur les pas de Claire Mauriac

12 H 30 : Rdv Chalet Mauriac, devant le perron, pour la présentation de la résidence d’écriture

Possibilité de visite libre du parc du Chalet François Mauriac.

+33 5 56 65 01 10

ATELIERS FERROVIAIRES & CERCLE OUVRIER

Samedi 18 et dimanche 19, 10h : Jean-Paul Larrue, dont le grand-père était chef de gare dans plusieurs villages dont St Symphorien, vous fera une présentation des Ateliers et de leur histoire. La visite se poursuivra au Cercle Ouvrier, avec une présentation et une exposition photos de Mr Jean-Marc Bernex, illustrant notre sujet.

Possibilité de prendre des boissons et autres.

CHALET MAURIAC

Dimanche 19 septembre uniquement : lectures en balade, sur les pas de Claire Mauriac, avec Anne Duprez, guide conférencière et Christian Loustau, comédien.

11 H 00 : Rdv Place de l’église, sur les pas de Claire Mauriac

12 H 30 : Rdv Chalet Mauriac, devant le perron, pour la présentation de la résidence d’écriture

Possibilité de visite libre du parc du Chalet François Mauriac.

Commune de Saint-Symphorien

dernière mise à jour : 2021-08-30 par