Journées du patrimoine léproserie de Meursault Meursault, 18 septembre 2021, Meursault.

Journées du patrimoine léproserie de Meursault 2021-09-18 – 2021-09-19 RD 974 Léproserie

Meursault Côte-d’Or Meursault

EUR 0 0 4 visites de la Maison-Dieu de Meursault au cours des journées du Patrimoine. (2 le samedi 18 sept et 2 le dimanche 19 sept – durée 45 minutes environ)

– Samedi et dimanche matin à 10 h 30 ” De la Maison-Dieu à la Ferme de l’Hôpital” – Il s’agit de l’historique des lieux.

– Samedi et dimanche après midi à 15 h ” Une histoire au féminin de la Maison-Dieu”. Les portraits de 7 femmes rencontrées au hasard de la documentation seront mis en relation avec différents espaces de la Maison Dieu.

+33 3 80 21 25 90

