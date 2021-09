L'Épine-aux-Bois L'Épine-aux-Bois Aisne, L'Épine-aux-Bois Journées du patrimoine : L’Epine aux Bois L’Épine-aux-Bois L'Épine-aux-Bois Catégories d’évènement: Aisne

L'Épine-aux-Bois Aisne L'Épine-aux-Bois 5 5 La commune de L'Epine-aux-bois organise avec la compagnie de théâtre la Mascara une matinée théâtre dimanche 19 septembre à 11h00 : "La Fontaine eul fabuleu". L'entrée est à 5€ pour les adultes et gratuit pour les enfants. Il est préférable de réserver auprès de la mairie les mardis après-midi et les jeudis matin au 03 23 69 85 47 ou par mail mairielepineauxbois@orange.fr

Catégories d'évènement: Aisne, L'Épine-aux-Bois
Lieu L'Épine-aux-Bois