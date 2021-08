Journées du Patrimoine : Le Street Art à Bagnoles, c’est l’enfance de l’art !(présentation adaptée au jeune public) Bagnoles de l’Orne Normandie, 18 septembre 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Entrer dans une oeuvre de street art monumentale : c’est fou ! C’est surtout possible et vivant, étonnant, un peu magique aussi et ce sont les enfants qui découvriront l’oeuvre réalisée par le collectif 100 pression. Il faudra alors observer, deviner, imaginer et pourquoi pas essayer aussi de créer à son tour.

Durée: environ 1h. Départ: marches du Sacré Coeur. (mini. 4 personnes / max 9 parents – selon les obligations en vigueur. En cas de petite jauge, nous limiterons l’inscription à 1 parent par famille). Age conseillé : à partir de 5 ans. Inscription jusqu’au jour de la visite selon les places disponibles.

