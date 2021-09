Montignac Montignac Dordogne, Montignac Journées du patrimoine : Le Régourdou Montignac Montignac Catégories d’évènement: Dordogne

A 800m au dessus de la grotte de Lascaux, à Montignac en Dordogne, le gisement préhistorique du Régourdou est réputé pour être le lieu de la découverte de la sépulture du plus ancien Néandertalien d' Europe, daté de 80 000 ans avant J.C. C'est en 1957 que Roger Constant révèle ce trésor archéologique, à la recherche d'une seconde entrée de la grotte de Lascaux. La visite vous permet de faire connaissance avec l'homme de Néandertal, puis d'observer le gisement à ciel ouvert. Ne manquez pas les ours vivants réintroduits sur le site puis terminez la visite dans le musée qui présente les éléments exhumés du gisement. Le site a également accueilli le tournage du film "Le vieil homme et l'enfant" avec Jacques Duffilho.

