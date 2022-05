Journées du patrimoine – Le plateau d’Hauteville-Brénod au fil des mots Plateau d'Hauteville Catégories d’évènement: Ain

Plateau d’Hauteville 01110 Le Dreffia et la compagnie du Mont Royal vous proposent une exposition et une animation théâtrale autour des écrivains ayant évoqué le plateau d’Hauteville-Brénod ! contact@dreffia.com +33 4 74 36 05 48 http://www.dreffia.com/ Salle des fêtes Corlier Plateau d’Hauteville

