Le Cellier Loire-Atlantique Visite libre des extérieurs du manoir. Exposition dans l’ancien cellier avec des artistes contemporains. Liste des artistes présents :

• Peintres : JULIETTE, Monique MADIC, Patrick PATRASCU

• Plasticienne : AR.DA

• Créatrice de bijoux : L’ATELIER COCOCALINE

• Photographe : Alice GUILBAUD

• Sculpteurs : Claudette BAHOLET, Jean Marie BENOIST, Caroline MENNEFILE, Franck COLLIN Exposition ouverte ensuite jusqu’au dimanche 26 septembre de 15h à 18h

