Journées du Patrimoine : Le machecul va entrer en gare ! Saint-Paul-lès-Dax, 19 septembre 2021, Saint-Paul-lès-Dax. Journées du Patrimoine : Le machecul va entrer en gare ! 2021-09-19 15:50:00 – 2021-09-19 18:00:00 RDV école Marie Curie 301 rue du Becadot

Saint-Paul-lès-Dax Landes Venez écouter l’histoire de ce train qui reliait autrefois Dax à Azur. Avec l’association « Les Amis du vieux SaintPaul ». Inscriptions au 05 58 91 68 53. Avec un guide naturaliste du service environnement du conseil départemental des Landes.

Venez découvrir le patrimoine naturel sans pareil du site d’Abesse. Prévoir un équipement de marche adapté ( bottes, pantalon…). Inscription. +33 5 58 91 68 53 Venez écouter l’histoire de ce train qui reliait autrefois Dax à Azur. Avec l’association « Les Amis du vieux SaintPaul ». Inscriptions au 05 58 91 68 53. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

