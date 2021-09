Barbery Barbery Barbery, Calvados Journées du Patrimoine : Le Grand Tremblay Barbery Barbery Catégories d’évènement: Barbery

Calvados

Journées du Patrimoine : Le Grand Tremblay Barbery, 18 septembre 2021, Barbery. Journées du Patrimoine : Le Grand Tremblay 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-19 17:30:00

Barbery Calvados Barbery Visite guidée de bas-fourneaux de l’âge du fer et de fours de tuiliers de l’époque médiévale.

Pass sanitaire obligatoire. Visite guidée de bas-fourneaux de l’âge du fer et de fours de tuiliers de l’époque médiévale.

Pass sanitaire obligatoire. +33 2 31 79 70 45 Visite guidée de bas-fourneaux de l’âge du fer et de fours de tuiliers de l’époque médiévale.

Pass sanitaire obligatoire. dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Barbery, Calvados Autres Lieu Barbery Adresse Ville Barbery lieuville 49.01373#-0.34299