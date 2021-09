Lavaur Lavaur Lavaur, Tarn Journées du patrimoine Lavaur Lavaur Catégories d’évènement: Lavaur

Tarn

Journées du patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

Lavaur Tarn Lavaur 4 lieux de visites à Lavaur durant ces journées du patrimoine !

– La Maison Pradier

– L’église Saint-François

– La cathédrale Saint-Alain

+33 5 63 83 12 20 http://www.ville-lavaur.fr/

