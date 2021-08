Journées du patrimoine – L’art du photomontage Arc-et-Senans, 18 septembre 2021, Arc-et-Senans.

Journées du patrimoine – L’art du photomontage 2021-09-18 – 2021-09-18 Saline Royale Grande Rue

Arc-et-Senans Doubs Arc-et-Senans

En s’inspirant des créations de Plonk et Replonk, les participants sont invités à réaliser leurs propres photomontages en jouant du crayon, des ciseaux et de la colle, ils détournent des images issues de magazines et catalogues. Cet atelier est l’occasion d’appréhender la part de réel et de manipulation en créant des images uniques et emplies d’humour.

Accès libre en possession du billet d’entrée de la Saline.

contact@salineroyale.com +33 3 81 54 45 00 https://www.salineroyale.com/

En s’inspirant des créations de Plonk et Replonk, les participants sont invités à réaliser leurs propres photomontages en jouant du crayon, des ciseaux et de la colle, ils détournent des images issues de magazines et catalogues. Cet atelier est l’occasion d’appréhender la part de réel et de manipulation en créant des images uniques et emplies d’humour.

Accès libre en possession du billet d’entrée de la Saline.

dernière mise à jour : 2021-08-09 par