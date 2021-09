Montolieu Montolieu Aude, Montolieu JOURNEES DU PATRIMOINE – L’ART DE LA RESTAURATION Montolieu Montolieu Catégories d’évènement: Aude

Montolieu

JOURNEES DU PATRIMOINE – L'ART DE LA RESTAURATION
2021-09-18 14:30:00 – 2021-09-19 15:30:00

Montolieu Aude Montolieu Reliure et restauration de livres seront au programme de cette table ronde-projection proposée par le Musée des arts et métiers du livre de Montolieu, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Mireille Porterie, de l’association l’Atelierre, basée à Arles, viendra évoquer son métier qui est à la fois un art et une passion. Ce samedi et ce dimanche, l’entrée au Musée sera gratuite. montolieuvdl@orange.fr +33 4 68 24 80 04 http://www.montolieu-livre.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-30 par

