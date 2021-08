Lapoutroie Lapoutroie 68650, Lapoutroie Journées du patrimoine Lapoutroie Lapoutroie Catégories d’évènement: 68650

Lapoutroie

Journées du patrimoine Lapoutroie, 17 septembre 2021, Lapoutroie. Journées du patrimoine 2021-09-17 – 2021-09-19

La bière est brassée en Alsace selon une tradition propre à cette première région brassicole de France. Après une période de concentration des centres de production autour des années 1960, les brasseries artisanales réapparaissent. L a Brasserie du Pays Welche fait partie de cette nouvelle génération, sa visite vous permettra de comprendre l'histoire et les pratiques de ce patrimoine alsacien. Vous découvrirez également une exceptionnelle collection de verres à bière. Des dégustations de nos bières artisanales et de nos confitures à la bière ambrée et blonde seront proposées La visite vous permet de comprendre tous les secrets de fabrication de cette bière artisanale. +33 3 89 47 50 26

