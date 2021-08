JOURNÉES DU PATRIMOINE : LANCEMENT ET CONFÉRENCE Clermont-l’Hérault, 17 septembre 2021, Clermont-l'Hérault.

JOURNÉES DU PATRIMOINE : LANCEMENT ET CONFÉRENCE 2021-09-17 18:30:00 18:30:00 – 2021-09-17 20:30:00 20:30:00

Clermont-l’Hérault 34800

À 18h30 au théâtre Le Sillon, lancement des Journées Européennes du Patrimoine par le Service Patrimoine de la Communauté de Communes du Clermontais, suivi à 19h d’une conférence “Quand l’archéologie prend de la hauteur – Méthode et application du drone aux recherches archéologiques”, par Vincent Lauras, archéologue (société Glob Drone), et l’association G.R.E.C. Le drone a connu ces dernières années une ascension technologique fulgurante. GPS intégré, appareil photo de très bonne qualité, miniaturisation des composants, ont permis sa démocratisation et son utilisation récurrente par les archéologues. Les photographies aériennes, tout en bénéficiant d’un aspect scientifique, permettent aussi de communiquer les découvertes au grand public. La rapidité d’exécution ainsi que la précision des relevés en font un atout indispensable sur les sites archéologiques en ce début de XXIème siècle. Les ortho-photos, les relevés en 3 dimensions ou encore les modèles numériques de terrains, sont les jalons indispensables aux reconstitutions 3D. A partir d’exemples concrets, Vincent Lauras nous illustrera les différents cas où le drone peut être appliqué à l’archéologie.

Cette conférence sera également l’occasion de découvrir, en prenant de la hauteur, plusieurs sites du Clermontais, et de faire un point sur les fouilles archéologiques actives sur le territoire et les informations qu’elles apportent.

