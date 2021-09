Lampaul-Guimiliau Lampaul-Guimiliau Finistère, Lampaul-Guimiliau Journées du Patrimoine Lampaul-Guimiliau Lampaul-Guimiliau Catégories d’évènement: Finistère

Journées du Patrimoine 2021-09-17 – 2021-09-19

Lampaul-Guimiliau Finistère Lampaul-Guimiliau Vendredi 17 : Passe ton certificat d’étude.

A la Maison des Associations. Samedi 18 et dimanche 19 : Exposition d’anciennes photos de classe des écoles de la commune.

+33 2 98 68 76 67

A la Maison des Associations. Samedi 18 et dimanche 19 : Exposition d’anciennes photos de classe des écoles de la commune.

