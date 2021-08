Journées du patrimoine Lambesc, 17 septembre 2021, Lambesc.

Journées du patrimoine 2021-09-17 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-19 19:30:00 19:30:00

Lambesc 13410 Lambesc

Les Journées européennes du patrimoine offrent chaque année à tous les citoyens une occasion unique de découvrir ou redécouvrir les monuments, édifices, jardins qui font notre histoire, notre mémoire commune et le visage de nos territoires. Initiées par la France, elles sont aujourd’hui célébrées dans une cinquantaine de pays européens.



” Le Petit Versailles Aixois ” se découvre et s’ouvre au public : Tour du Jacquemard, musée du vieux Lambesc, noria, moulin à vent, église ND de l’Assomption… nombreuses animations tout le week-end.

Animations, chasse aux trésors, visites commentées et libres, conférences, expositions ou encore concert sont au programme de cette nouvelle édition !

+33 4 42 17 00 62

