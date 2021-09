Lacougotte-Cadoul Lacougotte-Cadoul Lacougotte-Cadoul, Tarn Journées du patrimoine Lacougotte-Cadoul Lacougotte-Cadoul Catégories d’évènement: Lacougotte-Cadoul

Tarn

Journées du patrimoine Lacougotte-Cadoul, 18 septembre 2021, Lacougotte-Cadoul. Journées du patrimoine 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 19:00:00

Lacougotte-Cadoul Tarn Lacougotte-Cadoul Visites commentées de l’église Notre Dame de l’Assomption

Samedi de 10h à 11h, 14h à 15h, 16h à 17h et 18h à 19h

Dimanche de 14h à 15h, 16h à 17h et 18h à 19h cadoul.hier@gmail.com +33 6 84 82 79 17 dernière mise à jour : 2021-09-10 par

