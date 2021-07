Journées du patrimoine – La révolution du verre – Chronographe Chronographe (Le), 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Rezé.

2021-09-18

Horaire : 11:00 18:00

Gratuit : oui Tous publics

La révolution du verre soufflé ! Pour les Journées du patrimoine, le Chronographe ouvre gratuitement ses portes et propose à tous de découvrir l’archéologie du verre romain ! Focus sur l’exposition Le verre dans tous ses éclats, consacrée à l’archéologie du verre romain dans le Grand Ouest, conçue avec l’association française d’archéologie du verre et l’Inrap.Programme ci-dessous. Samedi 18 & dimanche 19 septembreDe 11h à 18hGratuithttps://lechronographe.nantesmetropole.fr/home/expositions–evenements/evenements/journees-du-patrimoine.html# PROGRAMME • Démonstration d’artisans verriers – Le travail du verre à l’antiquesamedi et dimanche, de 11h à 18h • Recycler le verresamedi, de 11h à 18h •Sur les traces de Ratiatum – Jeu de piste en famillesamedi, à 11h30, 14h30 et 16h30 • Apparitions/Disparitions – Les souffleurs, commandos poétiques,dimanche, de 11h à 18h, • Sous Rezé, Ratiatum – Exposition en plein air, samedi 18 et dimanche 19 septembre • Visites du millefeuille archéologique de la chapelle St-Lupien, samedi et dimanche, de 14h à 18h,

Chronographe (Le) 21 Rue Saint Lupien Hôtel de Ville Rezé