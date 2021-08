Roubaix La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Nord, Roubaix Journées du patrimoine La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Animations en famille ——————— • Découverte en famille de la nouvelle malle à jeux sur l’histoire de Roubaix : de 13h à 18h en accès libre • Piquer une tête : Animation pour les jeunes publics à partir de 4 ans : une sensibilisation par les oeuvres suivie d’une création plastique. de 14h à 17h30. _Pas de réservation. Dans la limite des places disponibles._ Visites guidées pour adultes —————————- • De la piscine au musée : 13h30 – 14h45 – 16h • La sculpture des XIXe et XXe siècles : 14h00 – 15h15 – 16h30 • Les femmes artistes : 14h30 – 15h45 _Sans réservation, inscription à l’accueil du musée 30 minutes avant le départ de la visite, dans la limite des places disponibles._

Entrées, visites et animations gratuites tout le week-end / La présentation d’un pass sanitaire valide est obligatoire

Les 18 et 19 septembre, venez fêter les Journées du patrimoine au musée La Piscine.

