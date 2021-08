Journées du Patrimoine : La Maison Nevers, 18 septembre 2021, Nevers.

Journées du Patrimoine : La Maison 2021-09-18 – 2021-09-19 La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin

Nevers Nièvre Nevers

EUR Pour la deuxième fois, La Maison ouvre ses portes et dévoile ses moindres recoins, des coulisses aux espaces administratifs, en passant par les loges, la cage de scène, la fosse d’orchestre ou les terrasses.

NOUVEAUTE : cette année, la compagnie F.O.U.I.C., associée à La Maison, propose des visites théâtralisées animées par deux comédiens.

Les places étant limitées, il est indispensable de réserver.

Samedi 18 et dimanche 19 à 10h, 14h et 16h30. Rendez vous 15 min avant chaque départ dans le hall.

nadia.joly@maisonculture.fr +33 3 86 93 09 09 https://maisonculture.fr/spectacle/les-50-ans-de-la-maison

