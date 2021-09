Bretoncelles Bretoncelles Bretoncelles, Orne Journées du Patrimoine – La Féverole, l’atelier Bretoncelles Bretoncelles Catégories d’évènement: Bretoncelles

Atelier dessin et découverte contée sur les arbres alentours, avec la Besace à Contes samedi à 9h30 – 40€ – 12 personnes maximum (réservation au 06 13 24 44 65 ou 06 83 14 78 16). Atelier ouvert les deux jours de 10h à 18h : exposition de dessins, peintures, aquarelles. Pratique : Ferme de la Rue à Bretoncelles.

