Journées du Patrimoine – La Chapelle Saint-Etienne Moncoutant-sur-Sèvre, 17 septembre 2021, Moncoutant-sur-Sèvre.

Journées du Patrimoine – La Chapelle Saint-Etienne 2021-09-17 – 2021-09-17

Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Concert “Baroque en Bohème” avec l’ensemble du Festin d’Alexandre. Voyagez en Europe centrale, dans la Bohème Baroque vivier de nombreux compositeurs exceptionnels, précurseurs d’un futur style, alliant le lyrisme et l’exigence de l’écriture musicale : le romantisme Allemand. Ce programme à 4 musiciens présente 7 instruments, et permettra ainsi d’entendre avec des instrumentations variées, pour violon, alto, violes d’amour, violoncelle et clavecin, les compositeurs qui ont marqués l’histoire musical, de par leur invention parfois surprenante et sans cesse renouvelée. Réservation recommandée.

Concert “Baroque en Bohème” avec l’ensemble du Festin d’Alexandre. Voyagez en Europe centrale, dans la Bohème Baroque vivier de nombreux compositeurs exceptionnels, précurseurs d’un futur style, alliant le lyrisme et l’exigence de l’écriture musicale : le romantisme Allemand. Ce programme à 4 musiciens présente 7 instruments, et permettra ainsi d’entendre avec des instrumentations variées, pour violon, alto, violes d’amour, violoncelle et clavecin, les compositeurs qui ont marqués l’histoire musical, de par leur invention parfois surprenante et sans cesse renouvelée. Réservation recommandée.

+33 5 49 72 60 44

Concert “Baroque en Bohème” avec l’ensemble du Festin d’Alexandre. Voyagez en Europe centrale, dans la Bohème Baroque vivier de nombreux compositeurs exceptionnels, précurseurs d’un futur style, alliant le lyrisme et l’exigence de l’écriture musicale : le romantisme Allemand. Ce programme à 4 musiciens présente 7 instruments, et permettra ainsi d’entendre avec des instrumentations variées, pour violon, alto, violes d’amour, violoncelle et clavecin, les compositeurs qui ont marqués l’histoire musical, de par leur invention parfois surprenante et sans cesse renouvelée. Réservation recommandée.

dernière mise à jour : 2021-09-03 par