Journées du patrimoine – La Chapelle des Roses Serruelles Serruelles Catégories d’évènement: 18190

Serruelles

Journées du patrimoine – La Chapelle des Roses Serruelles, 17 septembre 2022, Serruelles. Journées du patrimoine – La Chapelle des Roses Serruelles

2022-09-17 – 2022-09-18

Serruelles 18190 Les bénévoles de l’association pour la sauvegarde de la chapelle des roses de Serruelles vous proposent de visiter ce petit patrimoine, riche en histoire.

Deux journées riches en animation autour de ce charmant patrimoine, classé aux monuments historiques.

Le programme est à venir. Deux journées pour visiter gratuitement ce petit patrimoine en pleine verdure. Pour compléter votre visite, des animations seront proposés par l’association de sauvegarde de la Chapelle de Roses : marché artisanal et de producteurs et animation musicale en perspective. cambre.jcm18@orange.fr https://www.lachapelledeserruelles.fr/ Les bénévoles de l’association pour la sauvegarde de la chapelle des roses de Serruelles vous proposent de visiter ce petit patrimoine, riche en histoire.

Deux journées riches en animation autour de ce charmant patrimoine, classé aux monuments historiques.

Le programme est à venir. (c) Roland MELIN

Serruelles

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: 18190, Serruelles Autres Lieu Serruelles Adresse Ville Serruelles lieuville Serruelles Departement 18190

Serruelles Serruelles 18190 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serruelles/

Journées du patrimoine – La Chapelle des Roses Serruelles 2022-09-17 was last modified: by Journées du patrimoine – La Chapelle des Roses Serruelles Serruelles 17 septembre 2022 18190 Serruelles

Serruelles 18190