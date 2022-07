Journées du Patrimoine jardins et gloriette du domaine du Pourtaou Cauneille Cauneille Catégories d’évènement: Cauneille

Landes Cauneille EUR Vous êtes invités à venir découvrir les jardins du Pourtaou et, pour la première fois de son histoire, la Gloriette, dernière demeure du poète, récemment restaurée grâce à la fondation du patrimoine et au loto du patrimoine. Deux visites d’une trentaine de minutes sont proposées en continu :

Visite des jardins – Rendez-vous au 3036, route du Pourtaou, 40300 Cauneille.

Visite de la Gloriette -Rendez-vous au croisement de la route du Pourtaou et de la route de la Gloriette.

Vous êtes invités à venir découvrir les jardins du Pourtaou et, pour la première fois de son histoire, la Gloriette, dernière demeure du poète, récemment restaurée grâce à la fondation du patrimoine et au loto du patrimoine. +33 6 76 15 36 87

Visite des jardins – Rendez-vous au 3036, route du Pourtaou, 40300 Cauneille.

Visite de la Gloriette -Rendez-vous au croisement de la route du Pourtaou et de la route de la Gloriette.

La visite libre est possible. Mme Sarthou

