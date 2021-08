Wattwiller Wattwiller Haut-Rhin, Wattwiller Journées du patrimoine : itinérance historique au Hartmannswillerkopf Wattwiller Wattwiller Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Wattwiller

Journées du patrimoine : itinérance historique au Hartmannswillerkopf 2021-09-18 – 2021-09-19

Wattwiller Haut-Rhin Wattwiller Les guides du Comité du Monument National du Hartmannswillerkopf partagent leurs connaissances sur ce site mémoriel en donnant rendez-vous à différents points emblématiques du parcours scénographié. Individuellement, les visiteurs parcourent le champ de bataille et bénéficient des explications de passionnés pour découvrir les secrets de l'Aussichtsfelsen, et en particulier l'emblématique monument du 152e RI mais aussi les installations techniques allemandes situées à proximité (arrivée du téléphérique, moteur de compresseur), qui seront illuminées pour l'occasion. +33 9 71 00 88 77

