Irissarry, Pyrénées-Atlantiques
Journées du patrimoine

Pyrénées-Atlantiques

Journées du patrimoine Irissarry, 19 septembre 2021, Irissarry. Journées du patrimoine 2021-09-19 – 2021-09-19

Irissarry Pyrénées-Atlantiques Irissarry A 15h et 16h30 : visite commentée de la commanderie des Chevaliers Hospitaliers.

En continu (de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30) : visite libre de l’exposition « Héritage, street-art & patrimoine ».

Inauguration du parcours sonore street-art & patrimoine : « L‘Éternel mouvement » / « Betiko mugimenduan » à 11h, en présence des auteurs.

Pass sanitaire obligatoire. +33 5 59 37 97 20

Détails Catégories d’évènement: Irissarry, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Irissarry Adresse Ville Irissarry lieuville 43.25715#-1.23282