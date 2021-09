Journées du patrimoine – Hôtel du gouverneur Belfort, 18 septembre 2021, Belfort.

Journées du patrimoine – Hôtel du gouverneur 2021-09-18 – 2021-09-18 BELFORT TOURISME 2 place de l’Arsenal

Belfort Territoire-de-Belfort Belfort

EUR Construit en 1726, le bâtiment accueillait autrefois l’arsenal de la garnison. D’où l’inscription sous le fronton triangulaire : « Hic fulmina Jovis » (« ici sont les foudres de Jupiter »). Il s’est agrandi en 1881 pour prendre sa physionomie actuelle avec ses trois ailes et sa cour intérieure. Il a pris son nom d’Hôtel du Gouverneur en 1927 et a été classé en 1929. Depuis 1966, il abritait le délégué militaire départemental puis, jusqu’en 2015, le centre de recrutement.

Inscription et pass sanitaire obligatoire

