Journées du patrimoine Halle Belem, 19 septembre 2021, Saint-Brieuc. Journées du patrimoine

Halle Belem, le dimanche 19 septembre à 15:00

Comme chaque année, retrouvez-nous aux Halles Belem au port du Légué dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine pour une démonstration de danses de notre terroir du Penthièvre, une présentation de nos costumes, ainsi qu’une initiation pour les plus téméraires !

gratuit

Animation danses bretonnes avec le Cercle Celtique de Saint-Brieuc Halle Belem Quai Armez 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

