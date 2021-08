Guérande Départ de l'Office de tourisme Guérande, Loire-Atlantique Journées du Patrimoine : Gwen’Quizz Départ de l’Office de tourisme Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Journées du Patrimoine : Gwen’Quizz Départ de l’Office de tourisme, 18 septembre 2021, Guérande. Journées du Patrimoine : Gwen’Quizz

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Départ de l’Office de tourisme

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez jouer en famille, ou entre amis. Découvrez les métamorphoses de Guérande au 19ème siècle, en relevant les défis donnés par les guides.

Public

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez jouer en famille, ou entre amis. Découvrez les métamorphoses de Guérande au 19ème siècle, en relevant les défis donnés par les guides. Départ de l’Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Départ de l'Office de tourisme Adresse 1 place du Marché-au-Bois 44350 Guerande Ville Guérande lieuville Départ de l'Office de tourisme Guérande