Saint-Marcellin Saint-Marcellin Isère, Saint-Marcellin Journées du patrimoine | Françoise Sagan, son enfance à Saint-Marcellin Saint-Marcellin Saint-Marcellin Catégories d’évènement: Isère

Saint-Marcellin

Journées du patrimoine | Françoise Sagan, son enfance à Saint-Marcellin Saint-Marcellin, 18 septembre 2021, Saint-Marcellin. Journées du patrimoine | Françoise Sagan, son enfance à Saint-Marcellin 2021-09-18 – 2021-09-18 Salle de conférence de l’Espace Saint-Laurent 1 Bd du Champ de Mars

Saint-Marcellin Isère Saint-Marcellin Une présentation de l’enfance et de l’adolescence de Françoise Sagan entre 1940 et 1950 à Saint-Marcellin… +33 4 76 38 81 22 dernière mise à jour : 2021-09-10 par Office de Tourisme de Saint-Marcellin Vercors Isère

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Marcellin Autres Lieu Saint-Marcellin Adresse Salle de conférence de l'Espace Saint-Laurent 1 Bd du Champ de Mars Ville Saint-Marcellin lieuville 45.15254#5.31821