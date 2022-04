[JOURNÉES DU PATRIMOINE] Fabrication de pain Bréville-les-Monts, 17 septembre 2022, Bréville-les-Monts.

[JOURNÉES DU PATRIMOINE] Fabrication de pain Ferme du haut de Bréville 16 route de Merville Bréville-les-Monts

2022-09-17 09:00:00 09:00:00 – 2022-09-17 13:30:00 13:30:00 Ferme du haut de Bréville 16 route de Merville

Bréville-les-Monts Calvados Bréville-les-Monts

Envie de découvrir un savoir-faire artisanal ? Apprenez à façonner et cuire votre propre pain dans un four à bois du XVIIIe siècle. N’oubliez pas votre farine et vos ingrédients favoris !

+33 6 37 57 86 40

Ferme du haut de Bréville 16 route de Merville Bréville-les-Monts

