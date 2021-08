Journées du patrimoine – Exposition peinture de Aude van Eeckhout Frey Mauves-sur-Huisne, 18 septembre 2021, Mauves-sur-Huisne.

Lors de mes études à L’école d’Arts Appliqués Olivier de Serres, je travaillais le thème de la lumière. Celui-ci restera le but de ma démarche artistique.

Mon support favori est le papier récurrent (accumulation d’affiches de métro, que je récupère lorsqu’elles sont enlevées du panneau), car il a déjà une histoire et qu’il me permet la réalisation d’œuvres de toutes tailles et formes. Je me sens également à l’aise sur d’autres matériaux (tissus, bois, etc…).

Ma technique mixte, (Gouache, huile, pastels secs et gras, œufs, collage de papier de soie ou de poussière de pigments) me permet de jouer avec les couleurs et de donner un effet d’emprunte à mes tableaux.

Après avoir laissé un long temps mon activité artistique j’ai repris la peinture en 2003 et me suis installée comme artiste peintre à Mortain , à l’ombre du mont st Michel.

Depuis, j’expose un peu partout en France (Paris, Toulon, Nantes, Angers, le mont st Michel…)

